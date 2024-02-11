Обломки рухнувшего беспилотника найдены на юге Молдавии у границы с Украиной

В погранслужбе Молдавии сообщили, что нашли обломки БПЛА на границе с Украиной. Там определили тип техники, к которой могут принадлежать фрагменты.

Погранполиция Молдавии сообщает, что обломки беспилотника рухнули на юге Молдавии в районе Вулканешты, граничащей с Украиной. После предварительной экспертизы стало известно, что это части БПЛА типа Shahed.

«Сегодня, 11 февраля 2024 года, в районе молдавско-украинской границы, недалеко от населенного пункта Етулия района Вулкэнешты, были обнаружены фрагменты беспилотника типа Shahed», — говорится в сообщении Погранполиции.

Полагают, что обломки от дрона, который сбила система ПВО Украины. Пока местность, где обнаружены фрагменты дрона, оцепили. В погранслужбе подчеркнули, что угрозы населению нет.

Ранее сообщалось, что украинские СМИ сообщили о применении высокотехнологичных дронов со стороны РФ. Они управляются с помощью ИИ, обладают машинным зрением и устойчивы к системам РЭБ.