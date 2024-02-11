ВС РФ применили устойчивые «умные» дроны в зоне СВО

Украинский военный аналитик Сергей Бескрестнов заявил изданию «Страна», что российская армия стала применять новый типо беспилотников, которые устойчивы к системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и обладают «машинным зрением».

По словам специалиста по дронам Бескрестнова, новый российский беспилотник был замечен на херсонском направлении. Украинский катер активировал средства РЭБ против БПЛА, однако это не помогло: аппарат успешно обошел все системы защиты и ударил прямо в цель.

Как подозревает аналитик, новые российские дроны устойчивы к РЭБ, а также разработаны с применением искусственного интеллекта. Насколько его предположения точны пока неизвестно: Минобороны России не комментировало эту информацию.

О необходимости совершенствовать российскую военную технику говорил министр обороны Сергей Шоугц. Особое внимание он уделил беспилотникам, уточняя, что нужно акцентироваться на разработке систем ретрансляции и наведения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве разрушили завод по производству украинских беспилотников.