Обломки сбитого беспилотника ВСУ рухнули на территории предприятия в Рязанской области

В ночь на 2 августа российская ПВО отражала атаки украинской армии на Рязанскую область, и на территорию одного из предприятий региона упали обломки сбитого беспилотника. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Павел Малков.

По утверждению главы региона, в ночь на субботу, 2 августа, средства противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы вели перехват беспилотников ВСУ. Несколько дронов было сбито.

«Жертв и повреждений жилых домов нет. Обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются», — указал он.

Малков попросил всех жителей области не подходить к подобным обломкам в случае обнаружения, а также не выкладывать фото и видеоматериалы с мест происшествий, так как они могут сыграть на руку противнику.

Ранее рассказывалось, что украинские беспилотники атаковали Таганрог. Местные жители услышали не менее 10 взрывов, это налету активно противодействовали средства ПВО. Было сбито несколько дронов.