Обломки сбитого дрона ВСУ упали на территорию завода в Казани
Mash: ВСУ попытались нанести удар по заводу «Оргсинтез» в Казани
Фото: [flickr.com]
ВСУ попытались нанести удар по заводу «Оргсинтез» в Казани. Осколки сбитого дрона упали на его территорию, сообщил телеграм-канал Mash.
Согласно свидетельствам очевидцев, сначала они услышали звук дронов, пролетавших над селом Осиново, а затем раздался взрыв неподалеку от завода.
На месте крушения обломков наблюдается сильный огонь и густой дым. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций РФ уже прибыли на место происшествия.
Ранее сообщалось, что в небе над городом Алексин в Тульской области прогремели взрывы.