Обломки сбитого дрона ВСУ упали на территорию завода в Казани

ВСУ попытались нанести удар по заводу «Оргсинтез» в Казани. Осколки сбитого дрона упали на его территорию, сообщил телеграм-канал Mash.

Согласно свидетельствам очевидцев, сначала они услышали звук дронов, пролетавших над селом Осиново, а затем раздался взрыв неподалеку от завода.

На месте крушения обломков наблюдается сильный огонь и густой дым. Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций РФ уже прибыли на место происшествия.

Ранее сообщалось, что в небе над городом Алексин в Тульской области прогремели взрывы.