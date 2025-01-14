В Тульской области прогремела серия взрывов

В небе над городом Алексин в Тульской области прогремели взрывы.

Как сообщает телеграм-канал Shot, громкие хлопки были слышны с 23:45 по московскому времени.

По предварительным данным, ВСУ атаковали Тульскую область с помощью беспилотников. Сработала система ПВО. Два дрона сбили.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Также сообщается, что один из вражеских беспилотников взорвался прямо под окном у местного жителя в городе Алексин.

Ранее сообщалось о том, что три человека получили ранения при ударе ВСУ по Брянску.