Больше 30 беспилотников сбили над российскими территориями

Средства ПВО России перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника, сообщают в среду в Министерстве обороны России в официальном телеграм-канале.

Согласно официальному сообщению, 21 мая с 11:30 до 15 часов по московскому времени дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника самолетного типа.

Среди них оказались 15 беспилотников, которые были сбиты над территорией Орловской области, еще семь были сбиты над Курской областью, шесть — над Тулой, еще три БПЛА — над Московским регионом и два над Рязанской областью. Также один беспилотник был уничтожен над Брянской областью.

Напомним: ранее сообщалось о том, что при падении обломков дрона в детсаду в Подмосковье никто не пострадал.