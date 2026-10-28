Схема Долиной добралась до авторынка: как продавцы оставляют перекупщиков без машин и денег

Автомобильные перекупщики могут стать жертвами мошеннической схемы, которую аферисты применяли, отбирая квартиру у певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает « Абзац » со ссылкой на Telegram-канал Baza. По данным канала, владелец выставляет машину по привлекательной цене, а незадолго до продажи оформляет под ее залог кредит. Информация об обременении появляется в реестре с задержкой, поэтому покупатель может не знать о залоге.

После сделки продавец обращается в полицию и утверждает, что мошенники вынудили его взять кредит, продать автомобиль и передать деньги. Чтобы связать покупателя с предполагаемыми злоумышленниками, он указывает их номер телефона — тот же номер мог ранее использоваться для звонка покупателю. В результате машину могут изъять как вещественное доказательство, а нового владельца проверить на причастность к преступлению. Как отмечают юристы, даже если подозрения не подтверждаются, опасение уголовного преследования может удержать покупателя от попыток вернуть деньги через суд. В таком случае продавец может сохранить выручку, а позднее добиваться возврата автомобиля уже в статусе потерпевшего.