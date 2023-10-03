Обман с кешбэком: мошенники стали звонить россиянам от имени сотрудников ЦБ и портала госуслуг

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они обзванивают людей от имени сотрудников ЦБ и портала госуслуг и предлагают разместить деньги на «безопасном» счете с кешбэком.

После этого злоумышленник, представившийся «сотрудником» Банка России, предлагает жертве пройти проверку персональных данных, в частности, сообщить код логин, пароль и код из СМС для входа в банковское приложение, сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

После того, как мошенники заполучают нужные им данные, они сразу похищают со счета жертвы все денежные средства. В подмосковном ГУРБ призвали жителей региона не терять бдительности при подозрительных звонках. В ведомстве напомнили, что сотрудники банка никогда не станут уточнять по телефону секретный пароль из СМС или трехзначный код с обратной стороны карты.

Ранее губернатор Московской области рассказал, что в регионе проходит штабная тренировка по гражданской обороне.