Обнародован момент взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе

Видеокамеры зафиксировали момент взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Записи опубликовал портал Region15.ru. На кадрах видно масштабный взрыв, произошедший внутри здания.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в интервью РИА Новости рассказал, что взрыв произошел внутри торгового комплекса. Он отметил, что разрушения в ТЦ значительны, однако несущие конструкции остались целыми. По словам Меняйло, сильно пострадала внутренняя отделка, а также обрушилось множество потолков и стекол.

Он также сообщал, что пожар в «Алании Молл» произошел еще до его открытия и взрыв стал результатом этого возгорания. В результате произошедшего погибла женщина.

Ранее сообщалось, что силам МЧС удалось потушить пожар в торговом центре «Алания Молл», который находится во Владикавказе.