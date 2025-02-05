Обнаружены тела всех погибших в авиакатастрофе под Вашингтоном

Водолазам удалось найти и извлечь тела всех погибших 67 человек, которые находились в пассажирском самолете, столкнувшемся с вертолетом в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал CBS.

Авиалайнер Bombardier CRJ700 совершил столкновение с военным вертолетом Black Hawk рядом с аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. После этого оба воздушных судна упали в реку Потомак. Водолазам удалось найти тела всех тех, кто летел в самолете.

«Объединенное командование подтверждает извлечение 67 жертв столкновения воздушных судов», — указали представители экстренных служб.

На данный момент удалось идентифицировать 66 тел погибших. Неопознанными остаются останки только одного человека.

Ранее появилось сообщение, что в США загорелся пассажирский самолет во время взлета. Авиалайнер должен был вылететь их Хьюстона, столицы штата Техас, в Нью-Йорк. Полет не состоялся из-за пожара, всех пассажиров срочно эвакуировали.