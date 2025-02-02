Хьюстон, у нас проблемы: борт United Airlines загорелся во время взлета в аэропорту Техаса

Самолет американской авиакомпании United Airlines с пассажирами на борту загорелся при попытке взлететь в аэропорту столицы штата Техас Хьюстона. О случившемся в воскресенье, 2 февраля, передает телеканал Fox 26.

Airbus A319 должен был совершить рейс в Нью-Йорк. На видео можно увидеть, как стюард обращается к пассажирам с просьбой сохранять спокойствие и не покидать своих посадочных мест.

Нет, он (самолет — Прим. ред.) горит», — кричит во время взлета один из пассажиров.

Пассажиров вывели из самолёта по лестницам и специальному аварийному выходу. В данный момент они ожидают прибытия резервного воздушного судна.

В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) сообщили, что причиной остановки взлёта самолёта стали «неполадки в работе двигателя». В настоящее время проводится расследование инцидента.

Стоит отметить, что данный инцидент, связанный с неполадками в системе авиации США, уже третий по счету за несколько последних дней. Так, в ночь на четверг, 30 января, неподалеку от аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение гражданского авиалайнера и военного вертолета. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, на борту вертолета — три члена экипажа. К сожалению, в результате инцидента все находившиеся на борту обоих воздушных судов погибли.

А буквально на следующий день в Филадельфии разбился легкий самолет медслужбы с шестью пассажирами на борту.