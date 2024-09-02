Обнаружены тела всех жертв крушения вертолета на Камчатке

Завершена поисковая операция на месте аварии вертолета Ми-8Т, произошедшей на Камчатке, найдены все тела погибших. Об этом в понедельник сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице ВКонтакте.

«Обнаружены и переданы органам СМЭ (судебно-медицинской экспертизы — ИФ) все тела погибших. Поисково-спасательная операция завершена», — говорится в сообщении.

На Камчатке 3 сентября объявлен день траура в память о погибших в этой авиакатастрофе. Родные и близкие погибших должны прилететь на Камчатку для опознания тел и участия в траурных церемониях.

Согласно имеющимся данным, на борту вертолета находились 19 пассажиров и три члена команды.

Представитель авиакомпании заявил, что компания готова сделать все возможное для поддержки семей погибших в этот трудный период.

Основные причины крушения анализируются как технические сбои и несоблюдение правил пилотирования.

Ранее сообщалось, что три лесных пожара произошли накануне в Подмосковье, один из них тушили семь часов.