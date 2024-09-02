Три лесных пожара произошло накануне в Подмосковье, один из них тушили семь часов

Три лесных пожара произошло накануне на территории Подмосковья, сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Одно возгорание произошло в 1,4 километрах от деревни Марьина Гора в Пушкино. Сначала горело 2,5 гектара, но из-за ветра охваченная огнем площадь увеличилась до 3,5 гектара.

На ликвидацию последствий пожара потребовалось семь часов. К тушению привлекали свыше тридцати человек и пятнадцать единиц техники.

Еще один лесной пожар произошел в двух километрах от деревни Юдино в Мытищах. Возгорание обнаружили в ходе лесоавиационных работ. На ликвидацию последствий ушло чуть менее двух часов.

Третий пожар случился в пяти километрах от поселка Белопесоцкий. На место отправили девять человек личного состава лесопожарных формирований и пять единиц техники.

Все три лесных пожара случились по вине человека, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в регионе готовятся к зиме.