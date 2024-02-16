Угрозами заставили снять деньги: Троих мужчин, подозреваемых в грабеже, задержали в Дмитрове

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Дмитровскому городскому округу задержали уроженца Северо-Кавказского федерального округа и двоих граждан ближнего зарубежья, которые заставили женщину снять деньги с карты под угрозой применения насилия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Выяснилось, что ночью злоумышленники зашли в квартиру, где проживали две женщины. Угрожая применить насилие, потребовали передать им деньги. Напуганные гражданки ответили, что наличных у них нет, а все сбережения хранятся на счете в банке.

После этого они посадили перепуганных женщин в автомобиль и, доехав до ближайшего банкомата, заставили одну из них снять с карты сорок тысяч рублей. Забрав денежные средства, правонарушители скрылись. Полицейские задержали подозреваемых в совершении данного преступления по их местам временного проживания в Дмитровском городском округе. Задержанные пояснили, что похищенные деньги они потратили на личные нужды.

Отмечается, что в настоящее время в отношении мужчин следователем было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. А Дмитровским городским судом фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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