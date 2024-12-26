«Оборонлогистика»: после взрывов на борту сухогруза Ursa Major обнаружили пробоину 50 на 50 см

На правом борту российского сухогруза Ursa Major сразу после прогремевших взрывов была обнаружена пробоина размером 50 на 50 см. Такое заявление сделало РИА Новости.

Журналисты сослались на информацию, полученную от хозяина судна, компании «Оборонлогистика». По утверждению работников пресс-службы этой организации, сначала раздалось три взрыва. Затем на Ursa Major была объявлена общесудовая тревога.

«В ходе внешнего аварийного осмотра судна была обнаружена пробоина выше линии воды (примерно 15-30 см от воды, волнения моря) размером примерно 50 на 50 см, края пробоины были рваные и направлены внутрь судна», — указали в «Рособоронлогистике».

При этом палуба судна была усеяна осколками.

Ранее в этой компании выразили уверенность, что сухогруз затонул в результате теракта. По правому борту Ursa Major, в районе его кормы, последовательно произошли три взрыва. Это привело к крену судна: оно накренилось на 25 градусов и впоследствии затонуло.