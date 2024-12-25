В «Оборонлогистике» считают, что судно Ursa Major потерпело крушение из-за теракта

Российский сухогруз («Большая Медведица») затону в водах Средиземного моря в результате теракта. В этом уверена компания «Оборонлогистика», которой принадлежит корабль, передает РИА Новости.

Судно потерпело крушение 23 декабря между Испанией и Алжиром. Изначально сообщалось, что причиной чрезвычайного происшествия (ЧП) стали три последовательных взрыва, произошедших с правого борта судна. Это привело к его резкому крену на 25 градусов влево.

Также была версия о том, что российское судно было перегружено металлическими конструкциями.

Как отметили в «Оборонлогистике», на «Большую Медведицу» была совершена целенаправленная террористическая атака.

«По показаниям членов экипажа судна, 23 декабря 2024-го, в 13:50 (мск), произошли три последовательных взрыва с правого борта, в районе кормовой части», — отметили в пресс-службе компании.

Судно Ursa Major, обладающее максимальной грузоподъемностью в 9,5 тыс. тонн, находилось в пути из Большого порта Санкт-Петербург во Владивосток. Оно перевозило груз весом 806 тонн, включая два портальных крана и пустые контейнеры. На момент происшествия оно не было перегружено.

По информации «Оборонлогистики», на борту находились 16 членов экипажа. 14 из них были успешно спасены и доставлены в порт Картахена, однако двое моряков числятся пропавшими без вести. Поисковые операции продолжаются.

Ранее в Сети появились кадры с крушением Ursa Major.