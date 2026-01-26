Обрушение горной породы в Оренбургской области унесло жизнь шахтера

В 6:25 по местному времени на территории Гайского горно-обогатительного комбината (ГОК), расположенного в одноименном городском округе, произошло обрушение горных пород в горной выработке. Причина и точная площадь обрушения устанавливаются специальной комиссией.

Инцидент не обошелся без жертв. По предварительной информации, погиб один человек — шахтер-проходчик. Его личность и обстоятельства гибели уточняются. На месте работают экстренные службы и следственная группа.

Гайский ГОК — это градообразующее предприятие для города Гай, основанное в 1959 году. Комбинат входит в дивизион цветной металлургии Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и является одним из ключевых промышленных объектов региона.

