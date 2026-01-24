Взрыв произошел в автосервисе в Краснодаре: есть пострадавшие

В Краснодаре произошло чрезвычайное происшествие (ЧП) в одной из автомастерских, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Отмечается, что в местном автосервисе, расположенное на ул. Соколова, взорвался газовый баллон. Взрыв привел к локальному обрушению конструкций здания: кровля на площади около 100 кв. м не выдержала ударной волны и обрушилась.

По информации ведомства, возгорания в связи с инцидентом не произошло. В результате происшествия пострадали четыре человека. Всем им оказали медицинскую помощь. Детей среди них нет.

Для ликвидации последствий и проведения на место инцидента прибыли экстренные службы. Всего для устранения последствий взрыва были привлечены 24 специалиста и 10 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что в Одинцове взяли на контроль дело по факту взрыва газового баллона на складе.