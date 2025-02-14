Общая стоимость арестованного имущества Блиновских перевалила за миллиард рублей

На данный момент общая стоимость арестованного правоохранителями имущества семьи Блиновских оценивается не менее чем в 1 млрд руб. Такие данные появились у телеграм-канала Mash.

По имеющимся сведениям, часть активов семьи «королевы марафонов» и ее супруга находится в Крыму. Только в курортном поселке Семидворье, неподалеку от Алушты, чете принадлежит 17 земельных участков. Еще один расположен в Ялте. Стоимость недвижимости Блиновских на полуострове превышает 300 млн руб.

В Москве и Подмосковье у них находится имущество, чья цена переваливает за 500 млн. Это квартиры, дом, земельный участок, два нежилых помещения и несколько машино-мест. Есть активы и в Ярославле, а также Костроме, которые также стоят десятки миллионов рублей.

Отдельно микроблог упомянул две элитные машины, общая стоимость которых переваливает за 100 млн руб. Блиновским до этого удалось распродать часть своего имущества, за счет чего погасить некоторые долги перед налоговой. Если изначально налоговики требовали выплаты 918 млн руб, то теперь иск снизился до 587 млн руб.

Ранее сообщалось, что представитель прокуратуры потребовал у суда отправить Елену Блиновскую в колонию на шесть лет. Несмотря на то, что срок лишения свободы может быть снижен за счет освобождения от ответственности по статье о неуплате налогов из-за с истечения срока давности, им грозит полная конфискация имущества.