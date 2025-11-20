Общественная палата поддержала инициативу Путина по созданию штаба по развитию ИИ

Формирование единого координационного штаба по развитию искусственного интеллекта в России способно многократно сократить уровень киберпреступности в стране. Такую оценку в беседе с ТАСС высказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Эксперт подтвердил поддержку со стороны Общественной палаты инициативы президента России Владимира Путина о создании специализированного органа для руководства отраслью искусственного интеллекта. По мнению Машарова, координация действий в рамках такого штаба позволит не только существенно уменьшить объем преступлений в киберпространстве, но и создать фундамент для развития перспективных направлений экономики.

Особое внимание, по словам члена ОП, следует уделить применению технологий искусственного интеллекта для противодействия современным видам мошенничества, включая дистанционные и телефонные аферы, а также создание и распространение дипфейков. Общественная палата готова активно участвовать в работе штаба по данному направлению.

Машаров подчеркнул, что искусственный интеллект должен развиваться опережающими темпами по сравнению с технологиями, используемыми преступными сообществами. Уже в настоящее время организованные преступные группы активно применяют ИИ для хищения денежных средств и обмана граждан.

Эксперт также отметил универсальный характер применения технологий искусственного интеллекта, которые могут быть эффективно использованы в различных сферах — от обеспечения обороны и национальной безопасности до здравоохранения и развития инновационных технологических отраслей, включая виртуальные финансовые активы.

