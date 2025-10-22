Общественник Иванов предложил наказывать водителей за помощь мошенникам

В России набирает обороты новая опасная схема мошенничества, в которой преступники активно используют службы такси для получения денег от обманутых граждан. По словам общественника, депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, эта схема особенно опасна для детей и пенсионеров, часто становящихся легкой добычей для злоумышленников. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что суть преступления заключается в том, что аферисты, выманив средства дистанционно, направляют к жертвам таксистов, которые забирают деньги или ценности под видом обычной доставки. Водители в такой ситуации становятся ключевым звеном преступной цепи, осознанно или нет, способствуя реализации аферы. При этом они видят растерянных людей, но продолжают выполнять незаконные поручения.

По мнению общественника, подобная практика требует немедленного законодательного реагирования. Он предложил установить четкую правовую ответственность для таксистов, участвующих в таких схемах, приравняв их действия к соучастию в мошенничестве. Это создаст серьезный правовой барьер для недобросовестных перевозчиков.

Он подчеркнул, что усиление ответственности таксистов должно стать важным элементом в борьбе с современными мошенническими схемами. Это не только усложнит жизнь преступникам, но и защитит наиболее уязвимые категории граждан, вынуждая водителей проявлять бдительность и гражданскую позицию.

