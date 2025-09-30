Телефонные аферисты нашли способ наживаться на днях рождения

Телефонные мошенники в России начали использовать новую схему обмана: злоумышленники звонят гражданам в день их рождения, представляются курьерами с подарком и под предлогом доставки выманивают СМС-код, после чего списывают деньги со счета. Об этом РИА Новости сообщила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

По ее словам, аферисты действуют особенно изощренно: звонят с утра, сообщают о «подарке», просят паспортные данные и адрес, а затем добиваются подтверждения операции через код из сообщения. В результате вместо поздравлений человек сталкивается с пустым банковским счетом.

Лантратова напомнила, что подобная схема уже применялась с «доставкой цветов», когда жертвы не всегда сразу понимали, что имеют дело с мошенниками. Особенно опасно это в день рождения, когда человек рад, принимает поздравления и менее насторожен, отметила депутат.

Она подчеркнула, что рост числа преступлений с участием подставных курьеров требует системных мер. В качестве решения парламентарий предложила создать централизованную базу легальных служб доставки и ввести обязательную верификацию курьеров через государственные сервисы, аналогичную системе идентификации водителей такси.

По мнению Лантратовой, такие меры помогут резко сократить количество мошеннических схем, повысят прозрачность рынка и укрепят доверие к курьерским службам.

Ранее МВД предупредило о новой схеме обмана арендаторов.