Общественник Рогов назвал подделкой договор, который Украина предлагает России

Украина, когда предлагает ввести перемирие, просто пытается получить передышку для себя. Такое заявление сделал Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета. Его слова привело РИА Новости.

Рогов утверждает, что режим Зеленского вовсе не настроен на длительный мир. Он хочет заморозить конфликт, чтобы получить время на перегруппировку сил.

«Не мытьем, так катаньем пытаются впарить подделку, абсолютно неприемлемую формулу, которая является даже не перемирием и тем более не миром, а просто передышкой», — указал он.

Общественник считает, что Киев стремится временно отсрочить бои. В дальнейшем он накопит боеприпасы, пополнит армию и вновь приступит к военным действиям.

Ранее Рогов уже отзывался об украинской инициативе о перемирии. Тогда он назвал все действия Киева «лицемерным спектаклем». Эксперт убежден, что одна из целей Украины — за 30 дней перемирия получить вооружения от западных союзников.