Общественник Рогов сообщил о покушении в Киеве на министра обороны Умерова
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На украинского министра обороны Рустема Умерова было совершено покушение. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, в своем телеграм-канале.
По имеющейся у Рогова информации, покушение на жизнь Умерова произошло в Киеве.
«Рядом с ним сработало взрывное устройство, министра увезли на скорой», - указал он.
Общественник добавил при этом, что получил эти данные от одного из украинских блогеров, и они требуют перепроверки. Состояние Умерова на данный момент неизвестно.
Ранее Рогов рассказал о том, как российские военные водрузили государственный флаг РФ в поселке Урожайный в Запорожской области. Они отбили этот населенный пункт от ВСУ, и подняли свое знамя как символ победы над зданием поселковой администрации.