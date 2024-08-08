Общественник Рогов сообщил о покушении в Киеве на министра обороны Умерова

На украинского министра обороны Рустема Умерова было совершено покушение. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, в своем телеграм-канале .

По имеющейся у Рогова информации, покушение на жизнь Умерова произошло в Киеве.

«Рядом с ним сработало взрывное устройство, министра увезли на скорой», - указал он.

Общественник добавил при этом, что получил эти данные от одного из украинских блогеров, и они требуют перепроверки. Состояние Умерова на данный момент неизвестно.

Ранее Рогов рассказал о том, как российские военные водрузили государственный флаг РФ в поселке Урожайный в Запорожской области. Они отбили этот населенный пункт от ВСУ, и подняли свое знамя как символ победы над зданием поселковой администрации.