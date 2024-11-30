Украинский президент Зеленский обрек военных, которые находятся под Кураховом, на гибель своими приказами. Так считает Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета. Его точку зрения привело РИА Новости.

По утверждению общественника, глава Украины не захотел спасать своих солдат и офицеров, которые держат оборону в Курахово. Там целая группировка подразделений ВСУ подвергается угрозе полного окружения.

«Отказался отдавать приказ о ее выводе, тем самым обрекая на верную гибель», — заявил Рогов.

В то же самое время украинские части, которые находятся в Курахово, несут тяжелые потери. Такими темпами им грозит полное уничтожение.

Ранее Рогов уже рассказывал о том, что российским бойцам удалось пробиться до центра Курахово, где они водрузили свой флаг. Боевые действия в городе в последнее время были сосредоточены в районе Запорожского проспекта. Также шли бои на южном берегу местного водохранилища.