По словам общественного деятеля Дмитрия Васильца, по закону, если сотрудник военкомата смотрит в паспорт гражданина Украины и видит, что человеку меньше 25 лет, он не забирает его, однако это является мифом, поскольку в Незалежной парней от 18 до 25 лет «загребают» тысячами. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что военным с оружием нереально что-то объяснить, а в случае, если человек вызывает адвоката для доказательства неправомерности его призыва, правозащитника избивают, так и не пустив в отделение.

Ранее сообщалось, что украинец прикупил в ФРГ трех «детей» за €6 тыс., чтобы не служить в ВСУ.