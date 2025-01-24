Украинец прикупил в ФРГ трех «детей» за €6 тыс., чтобы не служить в ВСУ

Житель Украины, который покинул страну после начала специальной военной операции, приобрел в Германии трех «детей» за €6 тыс.. Это было сделано для того, чтобы избежать призыва в Вооруженные силы Украины после возвращения на родину. Как сообщает украинское издание «Общественное», сотрудники пограничной службы Украины раскрыли личность этого человека.

Во время прохождения пограничного контроля у мужчины возникли проблемы с документами. Пограничники обнаружили несоответствия в документах, но мужчина, который оказался «отцом многодетного семейства», утверждал, что его дети якобы родились уже в Германии.

«Мужчина оформил на себя трех «виртуальных» детей: близнецов по два года и семимесячного младенца. Пограничники разоблачили обман, потому что документы выглядели подозрительно… Потом и сам «отец» признался, что дети существуют только на бумаге», — сообщили в погранслужбе Украины.

Информация о происшествии была передана в органы внутренних дел. В настоящее время ведется работа по установлению личности очередного гражданина, уклоняющегося от исполнения своих воинских обязанностей.

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