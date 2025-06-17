Общественники считают необходимым устанавливать спецограждения от диких животных вдоль трасс

В нашей стране может быть реализован масштабный проект по установке специализированных ограждений вдоль автомобильных трасс для предотвращения ДТП с дикими животными. С таким предложением обратилась в Росавтодор Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом». Об этом сообщает Life.ru.

Поясняется, что стоит устанавливать защитные конструкции высотой 2,5-3 метра на участках трасс, которые прилегают к заповедникам, нацпаркам, зонам сезонной миграции животных и сельскохозяйственным угодьям. По данным общественников, реализация указанных мер даст возможность добиться сокращения числа ДТП с участием животных на две трети.

Уточняется, что, несмотря на существование современных решений в виде шумовых установок и экологических переходов для животных, их текущее число остается весьма недостаточным с целью обеспечения безопасности на всей сети отечественных автодорог. Особую актуальность данная проблема приобретает в весенне-летний период, когда значительно увеличивается активность диких животных.

Отмечается, что инициатива предлагает комплексный подход, который включает в себя не только установку высоких ограждений, а также и расширение сети экодуков в районах с высокой активностью животных, внедрение интеллектуальных систем предупреждения с датчиками движения.

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