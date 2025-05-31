Безумный лось устроил переполох на юге Петербурга и попал на видео
Безумный лось навел шороху на юге Петербурга
Фото: [pxhere.com]
В Санкт-Петербурге, во Фрунзенском районе, очевидцы стали свидетелями необычного явления — по улицам и дворам жилых домов бегал крупный лось. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Telegram-канале SHOT.
По информации, полученной от представителей СМИ, животное преодолело ограждение у станции метро «Международная». Впоследствии его заметили в районе жилых зданий на улице Бухарестской, а также на территории, прилегающей к Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов (СПГУП).
«На время [на территорию учебного заведения] перестали пропускать студентов и сотрудников, чтобы они не столкнулись с диким зверем», — говорится в материале.
Жители района предположили, что лось мог проникнуть во Фрунзенский район из лесного массива, расположенного рядом со станцией метро «Обухово».
В сообщении говорится, что на данный момент животное разыскивают специалисты соответствующих служб. По предварительным данным, в результате его перемещения по городским улицам никто не получил травм.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье спасают сбитого лося, который провел на обочине почти сутки.