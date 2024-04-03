Обстрел ВСУ повредил жилые дома в Белгородской области

Украинская армия снова обстреляла российскую территорию. На этот раз пострадало село Вязовское, которое расположено в Краснояружском районе. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем в Telegram-канале.

Он указал, что помимо строений, были повреждены системы электро и газоснабжения. Часть села оказалось обесточенной.

«В одном частном жилом домовладении выбиты окна, во втором жилом домовладении повреждены окна в летней кухне», - привел глава региона подробности налета.

По утверждению Гладкова, в результате инцидента ни один человек не пострадал. Сейчас в селе работают сотрудники экстренных служб. Они пытаются устранить все последствия удара ВСУ.

Вчера в Белгородской области был ранен мужчина. Это произошло во время атаки беспилотников на деревню Цаповка. Пострадавший был отправлен в больницу.