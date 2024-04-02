После удара ВСУ по Белгородской области пострадал мужчина

Мужчина получил травмы после атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом пишет на своей официальной странице губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона сообщает, что неприятель с помощью двух беспилотников атаковал село Цаповка, находящееся в Борисовском районе. Первое сброшенное устройство взорвалось вблизи автомобиля, которым управлял мужчина. Потерпевший получил контузию, ссадины правой ноги, а еще гематому. Медики повезли его на «скорой» в белгородскую больницу №2. Второе устройство взорвалось на территории одного из местных сельскохозяйственных предприятий. Получил повреждения один грузовик.

Ранее мы писали о том, какие методы применяется в Украинской армии для «мотивации». Как заявил один из офицеров, на солдат воздействуют по-разному. Кто-то понимает простые слова, а другие же только летящие над головой пули. При этом он заявил, что существуют и более страшные меры принуждения.