Обстрелы Белгородской области: 11 раненых и один погибший

В результате обстрелов, проведённых ВСУ, в Белгородской области в пятницу пострадали 11 мирных жителей. Сообщается об одном погибшем. Об этом заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«За вчерашний день у нас 11 человек было ранено, мирных жителей. В результате обстрела со стороны ВСУ один человек, к большому несчастью для всех нас, погиб. Приношу искренние слова соболезнования всем родным и близким», — сказал Гладков в видеосообщении в своём Telegram-канале.

Напомню, ранее украинские беспилотники нанесли ущерб домам в Краснодарском крае.