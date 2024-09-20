Украинская армия подвергла обстрелу пять населенных пунктов Большесолдатского района Курской области, в результате чего разрушены свыше десяти домов, сообщил глава местной администрации Владимир Зайцев в телеграм-канале.

«Сегодня ночью продолжились атаки на Большесолдатский район. Под ударом вновь оказались деревни Ржава, Бочанка, Красный Клин, Щербачевка и Первомайская. На основании полученной информации, разрушено более десяти домов», — отметил он.

Напомним, рано утром 6 августа подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с намерением захватить российскую территорию. Их наступление было остановлено. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.

По данным Минобороны на четверг, 19 сентября, за данный период боев в приграничной зоне Курской области ВСУ потеряли около 15 тыс. солдат, 122 танка и множество другой техники.

Кроме того, российские подразделения отбили четыре попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении двух населенных пунктов Курской области, при этом противник понес потери до 60 человек и два танка, включая один Leopard.

Согласно данным ведомства, авиационные удары, артиллерийский огонь и действия войск поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-й бригады нацгвардии.

Ранее сообщалось, что приговор Сергею Фургалу остался неизменным.