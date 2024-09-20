Приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу остался неизменным

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове подтвердил вердикт, вынесенный бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, приговоренному к 22 годам тюремного заключения за подготовку двух убийств и посягательство на убийство человека, сообщил ТАСС.

Слушание изучило жалобы бизнесмена Андрея Палея и бывшего инспектора службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марата Кадырова.

Ответчики принимали участие в заседании удаленно, по видеосвязи: Фургал — из СИЗО №2 в Москве, Палей и Кадыров — из колоний в Хабаровском крае.

«Судебная коллегия постановила: приговор Люберецкого городского суда Московской области с участием присяжных заседателей от 10 февраля 2023 года и апелляционное определение Московского областного суда от 15 ноября 2023 года в отношении Фургала Сергея Ивановича, Кадырова Марата Фанильевича и Палея Андрея Сергеевича оставить в силе, кассационные жалобы осужденных и их адвокатов — отклонить», — заявила председательствующий судья Оксана Кузьмина.

Защитник Фургала, Полина Немчинова, заявила, что защита не согласна с решением суда и продолжит добиваться справедливости для своего подзащитного.

По словам Немчиновой, у Сергея Фургала имеются серьезные вопросы к объективности и независимости судебного разбирательства, на которые российские суды не предоставили удовлетворительных ответов.

Ранее сообщалось, что россиянина, разыскиваемого Интерполом, депортировали из Греции в РФ.