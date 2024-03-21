Обвал породы в рудник «Пионер» в Приамурье в десятки раз превысил первоначальные оценки

На руднике «Пионер» в Амурской области продолжается спасательная операция. Объем прорвавшейся в рудник породы и льда составил 194 тысячи куб. метров, что в 20 раз превышает первоначальные оценки, сообщили в МЧС России.

Для недопущения повторного прорыва горной массы и воды горноспасатели продолжают возводить водоупорные перемычки и монтировать вторую буровую установку.

Уже пробурен 71 метр разведочной скважины. Работы ускорятся, когда прибудет оборудование для подземного бурения. В частности, из Кузбасса должны доставить станок высокоточного бурения.

Связь с заблокированными горняками установить пока не удается.

О ЧП на руднике «Пионер» стало известно 18 марта. Под завалами оказались 13 человек. Воздух в шахту продолжает поступать, и оказавшиеся в плену рабочие должны быть живы.