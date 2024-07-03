Обвинение запросило по 18 лет колонии каждому из детей липецкого священника Ащеулова
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Продолжается суд по делу о государственной измене, в которой обвиняют троих сыновей священника из Липецка. Прокурор запросил для них по 18 лет заключения. Об этом сообщил ТАСС.
Трое братьев Ащеуловых пытались перейти российскую границу со стороны Курской области, чтобы вступить в легион «Свобода России»* и воевать на стороне ВСУ против ВС РФ. За это их отправили под суд, причем инкриминировав им сразу несколько статей, от покушения на госизмену до попытки участия в деятельности террористической организации.
«По совокупности преступлений прошу назначить каждому 18 лет с отбытием наказания в колонии строгого режима», - указал прокурор в суде.
Сами трое подсудимых отказались признавать себя виновными. Они не видят ничего плохого и незаконного в том, что пытались совершить.
Ранее отец обвиняемых Игорь Ащеулов, священник из Липецка, рассказал о побудительных мотивах своих сыновей, и что их привело на скамью подсудимых. Он считает, что это случилось из-за любознательности, причем молодые люди совершили серьезную ошибку.
*признан террористической и экстремистской организацией