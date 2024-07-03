Обвинение запросило по 18 лет колонии каждому из детей липецкого священника Ащеулова

Продолжается суд по делу о государственной измене, в которой обвиняют троих сыновей священника из Липецка. Прокурор запросил для них по 18 лет заключения. Об этом сообщил ТАСС .

Трое братьев Ащеуловых пытались перейти российскую границу со стороны Курской области, чтобы вступить в легион «Свобода России»* и воевать на стороне ВСУ против ВС РФ. За это их отправили под суд, причем инкриминировав им сразу несколько статей, от покушения на госизмену до попытки участия в деятельности террористической организации.

«По совокупности преступлений прошу назначить каждому 18 лет с отбытием наказания в колонии строгого режима», - указал прокурор в суде.

Сами трое подсудимых отказались признавать себя виновными. Они не видят ничего плохого и незаконного в том, что пытались совершить.

Ранее отец обвиняемых Игорь Ащеулов, священник из Липецка, рассказал о побудительных мотивах своих сыновей, и что их привело на скамью подсудимых. Он считает, что это случилось из-за любознательности, причем молодые люди совершили серьезную ошибку.

*признан террористической и экстремистской организацией