Липецкий священник Ащеулов объяснил, почему его дети хотели в ВСУ

Липецкий священник Игорь Ащеулов, детей которого обвиняют в госизмене, высказался о ситуации. Он объяснил, по какой причине они собирались в ряды украинской армии. Комментарий мужчины передает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

Во Втором Западном окружном военном суде прошло заседание по делу о покушении на госизмену. Священник Игорь Ащеулов выступил со своим словом и немного рассказал про детей. Он утверждает, что его наследники послушные, не вступают в конфликты и находят контакт с разными людьми. Произошедшее он считает ошибкой, а скорее простой любознательностью со стороны сыновей.

О желании вступить в ВСУ братья Иоанн и Тимофей признали вину 1 июля, подтвердив желание перейти на вражескую сторону. Третий сын священника, Алексей, воздержался от высказываний по ситуации.

Отметим, ранее в РПЦ опровергли связь с Ащеуловым. Подчеркнули, что он является клириком Липецкой митрополии еще с 2008 года.

При этом это не первый скандал с участием Ащеуловых. В 2007 году супруга священника обратилась в полицию с заявлением, где пожаловалась на издевательства со стороны мужчины. По ее словам, священник измывался и над ней, и над детьми. По словам обвиненного, произошел якобы «обычный семейный разлад».

Ранее сообщалось, что на Украине скандал из-за покупки жены Зеленского. По данным иностранных СМИ, она приобрела Bugatti за 4,5 миллиона евро.