Обвинение запросило у суда 14 с половиной лет колонии для российского банкира Сергея Пугачева

Государственный обвинитель запросил у суда вынести приговор в отношении Сергея Пугачева, когда-то возглавлявшего Межпромбанк. По его мнению, обвиняемому надо дать 14 с половиной лет лишения свободы. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Банкир Пугачев находится в международном розыске. Он покинул российскую территорию еще в 2011 году, когда против него было возбуждено первое уголовное дело. Его обвиняют в преднамеренном банкротстве вверенного ему банка. С тех пор были осуждены некоторые его подчиненные. Самому финансисту вменили присвоение вверенных ему средств с использованием своего служебного положения организованной группой в особо крупном размере, а также организации злоупотребления полномочиями. Следствие считает, что Пугачев причастен к хищению десятков миллиардов рублей.

Тверской суд города Москвы рассматривает дело банкира, ему предстоит вынести заочный приговор. Гособвинитель в ходе своего выступления запросил для подсудимого 14 с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось о приговоре в отношении членов Таганской ОПГ. На скамье подсудимых находились 10 человек, всех их признали виновными. Им дали от 22 до 25 лет лишения свободы.