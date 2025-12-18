Обвинили в поджоге вышки сотовой связи: в Барнауле заподозрили в диверсии подростка и его приятеля

Правоохранители Алтайского края обвинили в диверсии двоих юношей, проживающих в Барнауле. Их подозревают в проведении диверсии, об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось ан информацию, полученную от регионального управления Следственного комитета России. По версии следствия, 15-летний парень, проживающий в Барнауле, увидел в ноябре 2025 года в сети объявление о заработке для несовершеннолетних. Он откликнулся на него, и получил задание о поджоге оборудования для сотовой связи. Подросток привлек к выполнению этого поручения своего 19-летнего приятеля, преступление молодые люди совершили в начале декабря. Теперь им вменяют совершение диверсии по предварительному сговору.

Несовершеннолетний был отправлен под домашний арест, а его более старший подельник отправлен в следственный изолятор. Сейчас устанавливаются все обстоятельства поджога, а также лица, причастные к нему.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье двое подростков попали под суд за поджог леса по заданию с Украины. Они четырежды поджигали лесные участки за обещанное им денежное вознаграждение. Денег подростки так и не получили, но каждому из них грозит до 10 лет колонии.