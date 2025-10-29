Обвинили в терроризме: в Петербурге задержана молодая пара за поджог железнодорожного оборудования

Двоих молодых людей, парня и девушку, задержали в Санкт-Петербурге. Их обвиняют в поджоге батарейного шкафа на железной дороге. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от пресс-службы управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

«Задержаны двое местных жителей 17 и 21 лет, причастные к поджогу батарейного шкафа», — указали журналистам.

По версии журналистов, молодая пара устроила пожар на железной дороге между станциями Купчинская и Среднерогатская за деньги, им пообещали вознаграждение в сумме $400. Задержанные уже взяты под стражу, в их отношении возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Им грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

