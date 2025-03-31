Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары и его жены продолжит находиться в СИЗО

В Самарском районном суде принято решение о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Екатерине Тарховой, внучке бывшего градоначальника Самары Виктора Тархова. Она обвиняется в совершении убийства своих дедушки и бабушки. Об этом сообщил ТАСС.

Судья Валентина Сабанова объявила, что ходатайство следствия было удовлетворено. Срок содержания под стражей Тарховой Екатерины Викторовны продлен на два месяца, до 2 июня 2025 года включительно.

Защитник Тарховой настаивал на изменении меры пресечения на домашний арест, предлагая в качестве места проживания квартиру ее крестной.

Обвиняемая в свою очередь аргументировала просьбу о домашнем аресте наличием у нее малолетнего ребенка, а также ухудшением состояния здоровья, в частности проблемами с сердцем, возникшими в период нахождения в следственном изоляторе.

Адвокаты Людмилы Тарховой, матери обвиняемой и признанной потерпевшей по данному делу, настаивали на продлении срока ареста.

Ранее сообщалось, что внучка экс-мэра Самары Тархова призналась в убийстве бабушки и дедушки.