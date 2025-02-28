Внучка экс-мэра Самары раскрыла пугающие подробности убийства родственников

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемая в убийстве своих бабушки и дедушки, дала признательные показания, сообщил Mash.

На допросе 29-летняя Екатерина Бельская (по другим источникам — Тархова) рассказала, что совершила преступление вместе с сообщником, который покинул Россию. Мужчину объявили в розыск.

Девушка рассказала, что причиной убийства стали корыстные мотивы. Она планировала получить наследство родственников. Перед тем, как избавиться от тел, Бельская отравила дедушку и бабушку. Затем она заморозила их тела азотом, чтобы их было легче расчленять. Этим, по словам обвиняемой, и занялся ее сообщник.

Избавиться от останков Бельская и сообщник решили выбросив их в мусорные баки, которые они находили по всей Самаре.

По данным Следственного комитета России (СКР), внучке бывшего градоначальника назначена психолого-психиатрическая экспертиза. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Пока неизвестно, когда именно Бельская совершила убийство. Предполагается, что Тарховы скончались в начале января 2025 года.

Ранее бывший муж внучки убитого экс-мэра Самары рассказал о скандалах в семье Тарховых. Он отметил, что Екатерина всегда ссорилась с родными из-за денег.