Обвиняемому в покушении на Соловьева огласили приговор

Второй западный окружной военный суд вынес приговор по громкому делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева, передает ТАСС.

Основному фигуранту, Андрею Пронскому*, назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Первые десять лет он проведет в тюрьме, все остальное время — в колонии особого режима. Также суд взыскал с него штраф в размере 1 млн руб.

Всего на скамье подсудимых находятся восемь человек. Еще один обвиняемый был направлен на принудительное лечение.

Следствие установило, что в 2021 году Пронский создал ячейку запрещенной в России неонацистской террористической организации NS/WP** и начала привлекать к ней сторонников.

Члены группы по его указанию с декабря 2021 по апрель 2022 года совершили ряд поджогов автомобилей, домовладений и военного комиссариата в Москве, Московской и Тверской областях.

Ключевым эпизодом стало предложение, поступившее Пронскому 2022 году от Главного управления разведки (ГУР) Украины. Иностранные кураторы предложили денежное вознаграждение за организацию убийства Соловьева.

Для исполнения заказа Пронский привлек сообщников, которые начали сбор информации о журналисте и планировали установить на его автомобиль самодельное взрывное устройство (СВУ). Преступный замысел был сорван благодаря действиям российских правоохранительных органов.

При обысках по месту жительства фигурантов обнаружили и изъяли значительный арсенал: СВУ, гранаты, несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе самодельного, сотни патронов различного калибра и компоненты для изготовления боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в Смоленске осудили мужчину на 15 лет за попытку теракта на железной дороге.

*Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов;

**Верховным судом РФ признана террористической организацией.