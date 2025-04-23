Обвиняемого в убийстве Талькова Шляфмана заочно приговорили к к 13 годам

Концертного директора Валерия Шляфмана приговорили к 13 годам колонии за убийство своего подопечного исполнителя Игоря Талькова. Об этом сообщило РИА Новости.

Тальков был застрелен в 1991 году во время концерта, который проходил во Дворце спорта «Юбилейный». Следствие выяснило, что певца застрелил его концертный директор Шляфман. Он стрелял в другого человека, но тот увернулся. В итоге Тальков получил смертельное ранение. Позже Шляфман скрылся от правосудия на территории Израиля. Дело рассматривал Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга. На суде Шляфмана обвиняли в покушении на умышленное убийство и в убийстве.

«Назначить наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима», — таков был заочный приговор суда.

Ранее уже сообщалось, что прокурор настаивал на вынесении приговора в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Защита Шляфмана настаивала на его невиновности, утверждая, что он не несет ответственности за случившееся.