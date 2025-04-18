Обвиняемую в убийстве экс-мэра Самары оставили в СИЗО до начала июня

Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги пыталась опротестовать свое содержание в следственном изоляторе. Суд отклонил жалобу и оставил фигурантку дела в СИЗО до 2 июня. Об этом сообщил ТАСС.

По ходатайству следствия обвиняемая в двойном убийстве Екатерина Тархова была помещена под стражу. По версии адвокатов обвиняемой, позиция следователей ничем не подкреплена. Якобы их подзащитная не может скрыться за рубежом от правосудия, либо уничтожить доказательства своей вины. По этой причине защитники пытались опротестовать решение о помещении под арест.

«Постановление Самарского районного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения», — таков был вердикт апелляционного суда.

Ранее сообщалось, что Тархова уже призналась в убийстве своих бабушки и дедушки. Она заявила, что совершила преступление вместе с сообщником, который покинул Россию. Мужчину объявили в розыск.