Обвиняемые в совершении теракта в «Крокусе» дали друг на друга изобличающие показания

Фигуранты дела о теракте в «Крокус сити холле» дают друг на друга изобличающие показания. Об это со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

Фигуранты дела о теракте в «Крокус сити холле» дают друг на друга изобличающие показания. Об это со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.

Отмечается, что каждый обвиняемый, находясь на свободе, может скоординировать свои действия с другими фигурантами уголовного дела, которые дали против них показания.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта. В тот день вооруженные автоматами террористы ворвались в здание «Крокус сити холла» и открыли огонь по посетителям, после чего подожгли концертный зал, заблокировав в здании людей.

В результате теракта погибло 145 человек.

Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Пытаясь скрыться, они двигались в сторону Украины, где для них украинская сторона подготовила «окно» для перехода через границу. Всего по данному уголовному делу в Москве арестовали 12 человек.

Ранее сообщалось о том, что все пострадавшие в теракте в «Крокусе» выписаны из больниц.