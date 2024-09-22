Минздрав: все пострадавшие в теракте в «Крокусе» выписаны из больниц

Все проходившие лечение и реабилитацию в стационарах после теракта в «Крокусе» пострадавшие выписаны из больниц и находятся дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова.

Напомним, теракт в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» случился 22 марта 2024 года. Ворвавшиеся в здание террористы открыли огонь из автоматического оружия по мирным гражданам, а после подожгли зрительный зал. В результате произошедшего погибли 145 человек, множество пострадали и были размещены в больницах.

«Все пострадавшие при теракте в „Крокус сити холле“, проходившие стационарное лечение, были выписаны», — сказал Кузнецов.

Ранее стало известно, что в воскресенье, 22 сентября, спустя полгода после трагедии, в Павшиной пойме в Красногорске Московской области состоится панихида по жертвам теракта в концертном зале «Крокус сити холл».

Никольский собор, в котором и пройдет панихида, выбран не случайно. Именно там с 22 марта нынешнего года был размещен церковный штаб помощи пострадавшим.