Обвиняемый в двойном убийстве житель Серова избежал суда и ушел на СВО

В Свердловской области разгорается скандал, связанный с уголовным делом об убийстве 42-летней Ольги Сороки и ее шестилетнего сына. Александр Гоок, который, по данным следствия, признался в расправе над женщиной и ребенком, не предстал перед судом. Мера пресечения в отношении него истекла, а новую избирать не стали. По информации местных жителей, мужчина подписал контракт и отправился в зону спецоперации, сообщил портал E1.RU.

Родственники погибших убеждены, что таким образом обвиняемый пытается уклониться от правосудия.

«Это было для меня шоком, конечно. У него должен был быть суд 16 октября, но он не пришел на него. Я понимаю, если бы его осудили и он через 2/3 срока пошел бы куда-то воевать. Но тут-то он даже не ответил за свое преступное деяние», — поделился Сергей Иванович, дядя убитой Ольги.

Особую остроту ситуации придает то, что тела Ольги и ее сына до сих пор не найдены. По версии следствия, Александр Гоок расчленил их, после чего частями вывез останки на мусорный полигон. Все попытки отыскать их там оказались безрезультатными.

«Не мне решать, какой ему срок дать, но мое мнение — пожизненное или 25 лет было бы справедливо. Убегать от ответственности за двойное убийство, в том числе малолетнего, — это вообще не справедливо. Наказания-то он не понес, еще и придет героем. Не надо нам таких героев, на которых кровь близких людей», — высказался родственник погибших.

В региональном следственном управлении официально не комментируют информацию об уходе Гоока на фронт.

