Обвиняемый в причастности к подрыву Крымского моста бизнесмен не признал вину

Предприниматель Александр Былин, которого подозревают в причастности к теракту на Крымском мосту, не признает свою вину, сообщил ТАСС на основании материалов дела.

В них сообщается о ходатайстве защиты об изменении Былину меры пресечения. Адвокат указывает, что предприниматель не причастен к преступлению, не пытался скрыться от следствия, а также имеет двух несовершеннолетних детей, один из которых инвалид, и жену, которой требуется помощь.

Былин возглавлял ООО «Экстра», которое, по версии следствия, могло быть конечным получателем груза, который везла подорванная на мосту фура.

Теракт произошел утром 8 октября 2022 года. Подрыв произошел с помощью начиненного взрывчаткой грузовика. Погибли четыре человека, была обрушена значительная часть шоссейного полотна.

Ранее сообщалось об аресте судом имущества одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.