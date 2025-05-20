Обвиняемый в связях с ИГ получил арест в Московском суде
РИАН: суд отправил в СИЗО новоявленного гражданина РФ за попытку вступить в ИГ
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Согласно судебным документам, Московский суд заключил под стражу недавно ставшего российским гражданином обвиняемого, планировавшего присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ)*, передает РИА Новости.
В материалах дела говорится, что Шахбоз Давлатов, получивший гражданство РФ сравнительно недавно, был задержан по подозрению в намерении участвовать в деятельности организации, признанной террористической на территории России.
Следственные органы обратились в суд с просьбой о заключении мужчины под стражу, мотивируя это тем, что, оставаясь на свободе, он потенциально может «поддерживать контакты и координировать действия с другими членами международной террористической организации ”ИГ”, чьи цели представляют угрозу для общественной безопасности Российской Федерации», как указано в материалах дела. Решение об аресте было принято судом в Москве в середине апреля.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 57 администраторов телеграм-каналов, работавших на Украину.
*террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.